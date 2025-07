Terracina crolla il tetto del ristorante stellato Essenza | morta una sommelier di 31 anni ferite altre 6 persone Tra le ipotesi il maltempo

Una vittima e una decina di feriti, di cui tre in prognosi riservata. Sarebbe questo il bilancio del crollo del tetto del ristorante stellato "Essenza" nel pieno centro di Terracina. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Terracina, crolla il tetto del ristorante stellato "Essenza": morta una sommelier di 31 anni, ferite altre 6 persone. Tra le ipotesi il maltempo

terracina - tetto - ristorante - stellato

Crolla il tetto di un ristorante stellato a Terracina, panico tra i clienti. Almeno 7 feriti, grave una ragazza: «Situazione complessa - Un drammatico crollo scuote Terracina: il tetto del rinomato ristorante stellato «Essenza» cede improvvisamente, provocando panico tra i clienti e almeno sette feriti, tra cui una giovane in gravi condizioni.

Almeno 7 i feriti per il crollo del tetto del ristorante stellato «Essenza», nel centro di Terracina (LT). I soccorritori fanno sapere che la «situazione complessa». Una ragazza sarebbe in gravi condizioni, ma si scava ancora alla ricerca di altre persone

