Giornata speciale al mare Inclusività sulle onde con la Jet Sky Therapy

Preparati a vivere due giornate indimenticabili di adrenalina, allegria e solidarietà sulla spiaggia di Marinella. Sabato 12 e domenica 13 luglio, con la partecipazione straordinaria di Fabio Incorvaia, sette volte campione del mondo di moto d’acqua, “Jet Ski Therapy - Unici al Mondo” trasforma il mare in un luogo di inclusione e divertimento. Un’occasione speciale per bambini e adulti di condividere emozioni uniche tra onde e sorrisi.

Sarzana, 8 luglio 2025 – Divertimento sulle onde del mare con un occhio a inclusività e solidarietà. Tutto è pronto per sabato 12 e domenica 13 luglio quando sulla spiaggia di Marinella, con la presenza del sette volte campione del mondo di moto d'acqua Fabio Incorvaia, tanti bambini speciali vivranno una giornata di sport e di festa con "Jet Ski Therapy- Unici al Mondo". L'appuntamento con il campione è dalle 10 alle 18 per una giornata di emozioni, gioia e risate per tutti. "Perché con la follia si possono realizzare grandi sogni!": è questo lo slogan dell'evento a cui tutte le persone con abilità diverse e in particolare i bambini possono partecipare, gratuitamente, telefonando al 3421641595.