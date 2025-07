Il Libeccio fa paura Rischio erosione | Vento e mareggiate in forte crescita

Il libeccio si abbatte con forza sul litorale pisano, portando onde che sfiorano i 4 metri e alimentando il timore di erosione crescente. Le spiagge, giĂ messe a dura prova, rischiano di perdere ulteriore terreno, mettendo in allerta balneari e residenti. La situazione richiede attenzione immediata: quali misure saranno adottate per proteggere questo fragile habitat estivo?

Pisa, 8 luglio 2025 – Nella nottata appena trascorsa le onde del mare hanno sfiorato i 4 metri. Fa paura, in alcune zone, il Libeccio sul litorale pisano. E preoccupa i balneari per il rischio erosione. “Abbiamo smontato metĂ spiaggia, alle 2 eravamo qui – racconta Bernardo Lelli dello stabilimento Gabbiano di Marina – Se queste sono le premesse estive (30% degli ombrelloni tolti), che succederĂ d’inverno? Negli anni, sono stati ridotti del 40%, dove ora c’è la scogliera, prima si trovava il ristorante: il mare si è mangiato 60-70 metri di spiaggia”. “Ringraziamo per i lavori effettuati, ma viviamo con piĂą spade di Damocle: troppe incertezze con la Bolkestein, fra due anni si terranno le aste, come saranno fatte? Abbiamo paura di non farcela. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Libeccio fa paura. Rischio erosione: “Vento e mareggiate in forte crescita”

In questa notizia si parla di: libeccio - paura - rischio - erosione

Il Libeccio fa paura. Rischio erosione: “Vento e mareggiate in forte crescita”.

Il Libeccio fa paura. Rischio erosione: “Vento e mareggiate in forte crescita” - “Abbiamo smontato metà spiaggia, alle 2 eravamo qui – racconta Bernardo Lelli dello ... Si legge su lanazione.it

Rischio crolli, l’erosione in Salento ora fa paura: scatta il divieto anche lungo la costa di Otranto - Il motivo è sempre lo stesso: il rischio geomorfologico a seguito dei continui crolli per via dell’erosione costiera. Lo riporta bari.repubblica.it