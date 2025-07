Coral Sound oggi il primo appuntamento all’Arena Della Musica

Preparati a vivere una serata indimenticabile all'Arena della Musica con "Coral Sound"! Questa sera, 8 luglio, alle 21:00, il palco si anima grazie al vincitore di The Voice Kids 2023, Simone Grande, e alla straordinaria Cover Band Pooh Legend. Un evento imperdibile che promette emozioni e musica di qualità . Ricorda, l’area sarà accessibile solo con invito o biglietto, mentre i parcheggi sono pronti ad accoglierti. Non perderti questa magia sonora!

TORRE DEL GRCO – Parte oggi 8 luglio alle 21:00 il “Coral Sound” con il primo appuntamento all’Arena della Musica Simone Grande il vincitore The Voice Kids 2023 e la Cover Band Pooh Legend. Il concerto inizierĂ alle 21. Sin dalla tarda mattinata e fino alle 24, viale del Commercio sarĂ interdetto al traffico veicolare e pedonale. L’accesso all’area sarĂ consentito solo ai possessori di invito e biglietto. Questi i diversi i parcheggi che saranno a disposizione degli ospiti, – Scavi di Ercolano, convenzionato con il Coral Sound con servizio navetta attivo dalle 17,30 solo per i concerti di Raff (11 luglio) e Nek (15 luglio); Via Gabriele d’Annunzio 10, Ercolano; Quattro Venti, Ercolano; Parcheggio Coral, Ercolano; Parcheggio Mare, Ercolano; Molini Meridionali Marzoli, Torre del Greco. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Coral Sound oggi il primo appuntamento all’Arena Della Musica

In questa notizia si parla di: coral - sound - primo - appuntamento

All’Arena della Musica di Torre del Greco, “Coral Sound” il Festival all’insegna della solidarietà - Il Coral Sound di Torre del Greco si trasforma nell’arena della musica e della solidarietà , portando allegria e speranza a tutte le generazioni.

Trofeo di Tiro a Segno Forense: Quando la Precisione Diventa Competizione Il “Secondo Trofeo di Tiro a Segno Forense”, tenutosi il 24 maggio 2025, presso il poligono “Pisana Shooting Club” si è confermato un appuntamento *molto gradito* dalla comunità Vai su Facebook

Torre del Greco, un'arena tra mare e Vesuvio: il Coral Sound per i concerti di Nek e Raf; SI AGGIUNGE UN NUOVO APPUNTAMENTO LIVE AL TOUR NEK HITS – LIVE 2025; Napoli, il primo appuntamento di Red Bull Turn It Up: vince la crew Unplugged.

Musica e solidarietà, a Torre del Greco di scena Coral Sound - Sono i tre aspetti di Coral Sound, rassegna musicale in programma dall'8 al 17 luglio a Torre del Greco. Come scrive ansa.it

Primo appuntamento: tutti i consigli per renderlo un successo - Metropolitan Magazine - Non fa mai male ripassare alcuni consigli fondamentali per poter rendere il primo appuntamento un successo, e dunque avere più probabilità di ... Da metropolitanmagazine.it