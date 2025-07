Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate all’8 luglio 2025

Il calciomercato dell'Inter è entrato nel vivo, con nuove trattative e aggiornamenti quotidiani che tengono i tifosi con il fiato sospeso. Dal primo luglio, giorno di apertura ufficiale, tutte le mosse, rumors e ufficialità sono pronti a essere segnalati su Inter-News.it, il punto di riferimento per seguire passo dopo passo le novità nerazzurre. Restate con noi: le sorprese non sono finite!

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro. CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA. Le novità in entrata sono poche, anzi pochissime. Richard Rios è il primo nome in caso di addio di Hakan Calhanoglu, il problema rimane la valutazione del Palmeiras che è di oltre 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate all’8 luglio 2025

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

