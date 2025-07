Il Fenomeno Kattiva | Giorgio Lombardi svela perché il suo sexy shop automatico è già un modello a Dairago

Nel cuore di Dairago, un piccolo comune alle porte di Milano, sta nascendo una rivoluzione nel mondo dell'intrattenimento adulto. La chiave di questa trasformazione? Kattiva, il primo sexy shop automatico della zona, ideato da Giorgio Lombardi, figura nota nel settore. Con la sua innovativa proposta, Lombardi svela perché questa soluzione continua a brillare di notte, aprendo nuove prospettive di curiosità e consapevolezza per la comunità locale.

C'è un piccolo comune nella provincia di Milano dove, negli ultimi mesi, si respira un'aria nuova: meno ipocrisia, più curiosità e consapevolezza. Il merito è (anche) di un'insegna che, al calar del sole, continua a illuminarsi: Kattiva, il primo sexy shop automatico di Dairago. Dietro questa idea innovativa c'è Giorgio Lombardi, un nome non nuovo nel panorama dell'intrattenimento per adulti in Italia. Lombardi è infatti un esperto di affiliazioni per siti di incontri e titolare di diversi business legati al settore dell'adult e dell'intrattenimento erotico. Forte di questa profonda conoscenza del mercato e delle sue dinamiche, ha deciso di reinterpretare l'esperienza d'acquisto erotico con un approccio contemporaneo, discreto e, soprattutto, libero da giudizi.

