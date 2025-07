Igor Paixão l’occasione giusta per Gasperini | la Roma cerca l’esterno perfetto

La Roma, dopo aver chiuso una stagione difficile e saldato una multa di 3 milioni per il fair play finanziario, è pronta a reinventarsi. Con le risorse più libere, il club si concentra sul mercato in entrata, con un obiettivo chiaro: rinforzare l’attacco. E il nome caldo è quello di Igor Paixão, un profilo che potrebbe rappresentare la svolta tanto attesa. È il momento di scoprire se questa sarà la grande occasione per Gasperini e la Roma.

