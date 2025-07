Flop stazione mobile Mezzo costato 80mila euro Ma ora è all’asta per 35mila

La vicenda della “Stazione Mobile” di Pistoia solleva molte domande: acquistata nel 2019 con un investimento di 80mila euro, ora finisce all’asta per soli 35mila. Un fallimento che fa riflettere, soprattutto considerando i sei anni di utilizzo e i chilometri percorsi. Ma cosa è andato storto? E quali insegnamenti possiamo trarre da questa storia di un mezzo che avrebbe dovuto presidiare il territorio, ma si è rivelato troppo grande o inadeguato?

Pistoia, 8 luglio 2025 – Che fine ha fatto la “Stazione Mobile”, acquistata dal Comune nel 2019 per la cifra di 80mila euro e che doveva servire per presidiare il territorio? E’ finita all’asta (si tratta di un furgone all’avanguardia, allestito di tutto punto) fra i beni alienati dal Comune per 35mila euro. Come mai questo flop, considerando anche che in sei anni ha percorso una media di 6mila chilometri ogni dodici mesi? Dimensioni inadeguate per muoversi agilmente per le strade cittadine e collinari, si è detto in aula del consiglio comunale con l’assessore alla Polizia Locale, Alessio Bartolomei, che ha risposto ad una interpellanza presentata dalla consigliera “dem” Stefania Nesi alla luce di una determina di fine maggio che annunciava il tutto. 🔗 Leggi su Lanazione.it