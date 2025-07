Dal Petrarca all’Ivy League Natalizi Baldi e l’amore per le lettere classiche

Dal Petrarca all’ivy league, Natalizi Baldi incarna la passione senza tempo per le lettere classiche. Arezzo, 8 luglio 2025 – L’amore per i grandi classici e le lingue antiche ha spinto Didier, giovane talento nato nel ’99, a conquistare le più prestigiose università del mondo. Dopo Stanford, Harvard e ora Oxford, il suo percorso continua a testimoniare come la passione per il sapere possa aprire le porte alle sfide più ambiziose. E questa storia è solo all’inizio…

Arezzo, 8 luglio 2025 – L'amore per i classici e per le lingue e letterature antiche. E' questo che ha guidato Didier Natalizi Baldi, aretino classe '99, in giro per le migliori università al mondo. Prima Stanford per la doppia laurea poi Harvard per il master e infine Oxford. Un viaggio iniziato dagli Stati Uniti nel 2018 e che continua oggi in una delle più prestigiose università al mondo, quella inglese, dove Natalizi Baldi è oggi studente di dottorato in lingue e letterature classiche. Al liceo Francesco Petrarca, il primo incontro con il latino e il greco, le letture e gli approfondimenti personali.

