Una scena carica di emozione e rispetto: la camera ardente di Giuseppe Crippa, tra operai e manager, riflette l’anima di un uomo che ha saputo unire umiltà e grandezza. La sua presenza, tra il ricordo di un impero e i valori di semplicità, lascia un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato. In questa occasione, si rende omaggio a un visionario che ha rivoluzionato la microelettronica italiana, consolidando il suo lascito.

Merate – Il feretro in legno chiaro, sobrio ed essenziale. Come lo era lui, nonostante fosse tra i più ricchi d’Italia, avesse costruito un impero da mezzo miliardo di dollari di fatturato e fosse considerato tra gli innovatori di questo secolo. Accanto alla bara di Giuseppe Crippa, patron della Technoprobe di Cernusco Lombardone, multinazionale della microelettronica di precisione, scomparso sabato a 90 anni nella sua casa a Merate, ci sono la moglie Mariarosa, compagna di vita e di lavoro, e i figli Monica, Cristiano e Roberto. L’ultimo omaggio. Accolgono chi è venuto a rendere omaggio a un uomo che ha rivoluzionato la tecnologia: il prefetto di Lecco Sergio Pomponio, il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio Marco Campanari, la presidente della Provincia Alessandra Hofmann, il sindaco di Merate Mattia Salvioni e di Cernusco Gennaro Toto, gli altri primi cittadini, i rappresentanti istituzionali, imprenditori, magnati, potenti da tutto il mondo, in un’incessante processione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giuseppe Crippa, la camera ardente nella sua Technoprobe tra operai e manager

