Maltempo la conta dei danni in Valdelsa | Tanti ettari di vigneti rovinati

Maltempo in Valdelsa: le intense piogge e la grandine hanno devastato vigneti e paesaggi, orchestrando una vera catastrofe agricola. I Comuni di Certaldo, Montespertoli e Gambassi sono i più colpiti, con danni che si espandono su centinaia di ettari di vigneti. Coldiretti avverte: “I danni ai vigneti sono significativi e mettono a rischio il raccolto di quest’anno”. È fondamentale intervenire subito per limitare i danni e sostenere i produttori locali.

Valdelsa, 8 luglio 2025 – L’allerta meteo è terminata ieri: le intense precipitazioni, soprattutto in Valdelsa, hanno creato grattacapi. Certaldo, Montespertoli e Gambassi i Comuni più colpiti dalla ’bomba d’acqua’ che ha causato allagamenti in più zone. Ma la pioggia e soprattutto la grandine hanno danneggiato anche i vigneti: Certaldo, Castelfiorentino ed il Chianti, fanno sapere da Coldiretti, le aree più penalizzate. “I danni ai vigneti sono pesanti. Parliamo di decine e decine di ettari di coltivazioni completamente rovinati – ha commentato la presidente regionale di Coldiretti, Letizia Cesani – la pioggia, tantissima caduta in poco tempo, si è schiantata sulla terra secca e appena lavorata favorendone l’erosione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maltempo, la conta dei danni in Valdelsa: “Tanti ettari di vigneti rovinati”

