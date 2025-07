Tramvia ko caos a Porta al Prato Assalto ai bus e turisti spaesati | Non sappiamo dove andare

Un’esperienza di caos e disorientamento che mette alla prova la pazienza di tutti. In un contesto già complesso, la mancanza di alternative efficaci lascia cittadini e visitatori in balia di una mobilità rallentata e confusa. La situazione richiede interventi immediati e strategie concrete per ridare ordine e sicurezza a chi si trova impossibilitato a muoversi. È il momento di riflettere e agire per evitare che questa crisi diventi un punto di non ritorno.

Firenze, 8 luglio 2025 – Il sole picchia forte sul viale Fratelli Rosselli, ma il vento che ogni tanto si alza non basta ad alleggerire il disagio. L’aria è irrequieta come le centinaia di persone bloccate tra la fermata del tram Porta al Prato e quella dei bus sostituivi messi a disposizione da Autolinee Toscane. Turisti carichi di valigie, fiorentini diretti al lavoro, in ospedale, studenti e famiglie: tutti lì, spaesati, confusi, in attesa di capire cosa stesse succedendo. O meglio, cosa non stesse funzionando. Da ieri – e per due mesi – la tramvia è interrotta tra le fermate Leopolda e Alamanni a causa dei cantieri per la sostituzione dei binari usurati nella curva di via Iacopo da Diacceto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tramvia ko, caos a Porta al Prato. Assalto ai bus e turisti spaesati: “Non sappiamo dove andare”

