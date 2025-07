Caso rotatorie all’uscita della A11 Furfaro chiede chiarezza a Salvini | Silenzio inaccettabile

Pieve a Nievole, 8 luglio 2025 – La questione delle rotatorie all’uscita della A11, e in particolare quella di Montecatini, ha acceso un acceso dibattito pubblico. I sindaci della Valdinievole e la Provincia di Pistoia, tutti targati Pd, hanno scritto al ministro Salvini, mentre Marco Furfaro ha presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere chiarezza sullo stato dei lavori. La mancanza di risposte ufficiali è ormai inaccettabile, poiché la sicurezza e lo sviluppo del territorio non possono più attendere.

Pieve a Nievole, 8 luglio 2025 – Sul tema della rotatoria al casello di Montecatini i riflettori (e anche qualche indice) ormai sono puntati tutti sul ministro Matteo Salvini. Mentre i sindaci della Valdinievole e la Provincia di Pistoia, targati Pd, scrivono una lettera aperta al ministro, il loro delegato alla Camera Marco Furfaro, deposita un’interrogazione parlamentare al ministro Salvini “per chiedere chiarezza – fa sapere – sullo stato dell’intervento per la realizzazione delle rotatorie all’uscita del casello A11 Montecatini Pieve a Nievole, un’opera strategica attesa da oltre vent’anni”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caso rotatorie all’uscita della A11. Furfaro chiede chiarezza a Salvini: “Silenzio inaccettabile”

