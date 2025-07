Matrimoni nei borghi, la vera alternativa ai grandi eventi da star.

un’atmosfera autentica e intima, lontana dai clamori dei grandi eventi. I matrimoni nei borghi offrono un’esperienza unica, ricca di tradizione e charme, diventando la scelta ideale per chi desidera un giorno indimenticabile immerso nella storia e nella cultura locale. E così, tra sguardi emozionati e panorami da cartolina, si scopre che il vero lusso è tornare alle radici, creando ricordi eterni in luoghi dove il tempo sembra essersi fermato.

Firenze, 7 luglio 2025 – Altro che affittare Venezia come Jeff Bezos. Angelo e Penelope per le loro nozze hanno scelto un piccolo borgo dell’Umbria, Monteleone di Spoleto, dove il nonno dello sposo – anche lui Angelo – fu sindaco negli anni Sessanta. Un ritorno alle origini trasformato in un matrimonio da favola, con fiori e luci lungo le vie del centro storico, cerimonia in piazza del Mercato, taglio della torta in piazza del Plebiscito, con vista su uno dei teatri più belli d’Italia. Duecento invitati su 580 abitanti: le attività ricettive tutte esaurite, la festa nel cuore del paese, la tassa per l’ occupazione del suolo che entra nelle casse comunali. 🔗 Leggi su Lanazione.it