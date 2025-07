Jannik Sinner vola ai quarti | Dimitrov si ritira in lacrime dopo un infortunio

Un match emozionante e pieno di colpi di scena: Jannik Sinner vola ai quarti di Wimbledon grazie al ritiro di Dimitrov, che si è dovuto arrendere in lacrime dopo un infortunio al pettorale. La partita aveva visto il bulgaro in vantaggio 2-0, ma la sfortuna ha deciso di cambiare le sorti del match. Ora il talento italiano si prepara ad affrontare i prossimi avversari con rinnovata determinazione, pronto a scrivere un nuovo capitolo nel torneo più prestigioso del tennis.

Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del torneo di Wimbledon approfittando del ritiro di Grigor Dimitrov. Il tennista bulgaro era in vantaggio per due set a zero 6-3, 7-5 sul numero uno al mondo ma nel terzo set sul punteggio di 2-2 ha accusato un problema al pettorale che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca in lacrime. Lo stesso Sinner nel corso della partita era dovuto ricorrere alle cure del medico per un problema al gomito. Il tennista azzurro al prossimo turno sfiderà l'americano Ben Shelton giustiziere di Lorenzo Sonego. Fino al momento dell'infortunio Dimitrov aveva meritato il vantaggio di due set.

