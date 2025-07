Se il mare caldo fa sparire la piccola alice di menaica

Nel Cilento i pesci in cerca di frescura si nascondono in profondità. E la rete non riesce più a catturarli. Ora un'eccellenza è a rischio.

Il mare è troppo caldo, acqua oltre i 28 gradi: “I moscioli stanno morendo” - giorni è desolante: acque troppo calde, oltre i 28 gradi, stanno causando la morte dei preziosi moscioli di Ancona e Portonovo.

Se il mare caldo fa sparire la piccola alice di menaica - Nel Cilento i pesci in cerca di frescura si nascondono in profondità.

