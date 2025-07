Stellantis crollo della produzione in Italia | -26,9% nel primo semestre Allarme sull’occupazione

La produzione degli stabilimenti Stellantis in Italia sta vivendo un grave declino, con numeri che preoccupano l'intero settore. Nei primi sei mesi del 2025, sono stati prodotti appena 221.885 veicoli, segnando un calo del -26,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La FIM-CISL e il suo segretario Ferdinando Uliano lanciano un allarme sull'occupazione e il futuro industriale del paese. È urgente intervenire per invertire questa tendenza e tutelare i posti di lavoro.

I numeri parlano chiaro: la produzione degli stabilimenti italiani di Stellantis continua a precipitare. Nei primi sei mesi del 2025 sono usciti dalle linee solo 221.885 veicoli, tra auto e veicoli commerciali, con un calo del -26,9% rispetto allo stesso periodo del 2024, anno già segnato da criticità industriali. A tracciare il quadro è la FIM-CISL, che attraverso il segretario generale Ferdinando Uliano ha lanciato un forte allarme sulla tenuta occupazionale e industriale del comparto automotive italiano. Tutti gli stabilimenti in affanno. Secondo il report FIM, la produzione di autovetture ha subito un crollo del 33,6%, fermandosi a 123.

In questa notizia si parla di: stellantis - produzione - allarme - crollo

