Tre colpi prima del ritiro | la Roma alza la voce

momento delle decisioni è finalmente arrivato. La Roma si prepara a scrivere il suo futuro, traducendo sogni in azioni concrete e pronti a dare tutto sul campo per una stagione da vivere intensamente.

C’è un momento, nel corso di ogni estate calcistica, in cui si smette di parlare di idee e si comincia a parlare di scelte. E alla Roma questo momento è arrivato. È l’ora in cui le parole devono lasciare spazio agli affondi, i dossier diventare contratti, e le suggestioni trasformarsi in volti. Massara lo sa, Gasperini lo pretende, la piazza lo aspetta. Tre nomi, tre ruoli, tre mosse da chiudere in pochi giorni. Non più ipotesi, ma urgenze. Il conto alla rovescia è iniziato. Domenica prende il via il ritiro dei giallorossi, ed è lì che l’allenatore vuole iniziare a lavorare con uomini veri, non solo profili sulla carta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it