Ancona Ex Lancisi vent?anni di nulla | ora pure il blitz dei tiktoker nell?ospedale abbandonato e oggi parco giochi proibito del brivido

Dopo più di vent’anni di silenzio e abbandono, l’ex Lancisi di Ancona si trasforma in un’avventura clandestina, attirando TikToker e appassionati di esplorazione urbana. Ora, quel luogo dimenticato è diventato il parco giochi proibito del brivido, dove il passato e il presente si incontrano tra mistero e adrenalina. Un luogo che, tra fascino e timore, continua a svelare i suoi segreti a chi osa entrare.

ANCONA - Dopo oltre vent'anni di abbandono, l'ex Lancisi di Borgo Rodi è diventato un parco giochi per amanti del brivido e dell'esplorazione urbana.

