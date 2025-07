Programmi tv martedì 8 luglio 2025 | film attualità e spettacolo in prima serata

Preparati a una serata all’insegna di emozioni e divertimento: martedì 8 luglio 2025, il palinsesto tv offre un mix irresistibile di film, attualità e spettacolo in prima serata. Tra commedie romantiche, azione adrenalinica e incontri sportivi di livello internazionale, c’è davvero qualcosa per tutti. Scopri quali programmi ti aspettano e lasciati conquistare dalla magia di questa serata unica!

Su Rai Uno Un Duca all’improvviso, su Canale 5 Fluminense-Chelsea. Guida ai programmi Tv della serata di martedì 8 luglio 2025. Martedì 8 luglio 2025: una serata tra magia, azione e risate Il palinsesto di questa sera offre un mix irresistibile di generi per accontentare ogni tipo di spettatore. Rai Uno propone la commedia romantica? Un Duca all’improvviso. Per chi cerca adrenalina, su Rai 4 c’è? Bad Boys for Life e su Sky Cinema Action il futuristico? Minority Report. E se preferite una risata intelligente, Rai Due vi aspetta con lo spettacolo teatrale?Enricomincio da me. FILM. Su Rai Uno alle 21. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Programmi tv martedì 8 luglio 2025: film, attualità e spettacolo in prima serata

