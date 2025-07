Netanyahu alla Casa Bianca per una cena con Trump | Il premier israeliano | Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace

L'incontro tra Netanyahu e Trump alla Casa Bianca promette di riportare l'attenzione sulla complessa situazione mediorientale, mentre le tensioni continuano a esplodere nel Mar Rosso con un nuovo attacco che ha causato feriti e vittime innocenti. In un quadro di crescente instabilitĂ , le recenti notizie evidenziano quanto siano intricati e delicati i rapporti in questa regione. La sintesi di eventi che scuotono il Medio Oriente ci invita a riflettere sulle sfide della pace e della sicurezza globale.

Nuovo attacco a una nave nel Mar Rosso: due feriti e due dispersi. Media: undici palestinesi, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi, e oltre 70 feriti, in un attacco israeliano su un gruppo di civili a nord del campo di Nuseirat, nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Netanyahu alla Casa Bianca per una cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace"

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione immediata di alcune zone del nord | Netanyahu: "Non ci sono le condizioni per fermare la guerra" - Il conflitto a Gaza si intensifica: l'esercito israeliano ordina l'evacuazione immediata di alcune aree del nord, mentre Netanyahu afferma che non ci sono le condizioni per arrestare la guerra.

Oggi, nel pomeriggio americano e in tarda serata in Italia, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sarà ricevuto alla Casa Bianca. L'ultima volta che si è seduto nello Studio Ovale era aprile: il presidente Donald Trump annunciava l'inizio di negoziati

Netanyahu ancora da Donald, ma a Gaza fa altri cento morti. Ritorno alla Casa Bianca. Il presidente americano insisterà per una tregua, ma a Doha l'israeliano ha inviato solo i "falchi". Di Cosimo Caridi

