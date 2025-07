Latina crolla il tetto di un ristorante a Terracina | morta una ragazza Diversi feriti

Una ragazza è morta Terracina per il crollo del tetto di un noto ristorante avvenuto verso le 22.30 di lunedì sera. La giovane era una dipendente del locale ed aveva circa 30 anni. Lavorava in sala e guidava il servizio. Dppo il crollo era stata ricoverata d'urgenza all'ospedale della località balneare in provincia di Latina. I feriti sono circa una decina, tre in in prognosi riservata. La Procura ha disposto il sequestro del locale. Acora ignote le cause del crollo. Tra le ipotesi anche il maltempo, specie il forte vento. Il crollo mentre il ristorante era pieno. A cedere è stato il solaio del ristorante 'Essenza', in Via Cavour, un noto locale stellato della località del litorale pontino. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Latina, crolla il tetto di un ristorante a Terracina: morta una ragazza. Diversi feriti

