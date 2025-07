Alice in Borderland | Data e teaser trailer dalla stagione 3

Preparatevi ad affrontare nuove sfide in Alice in Borderland, la serie che ha conquistato il cuore degli spettatori di tutto il mondo. Con una data d’uscita fissata per il 25 settembre 2025 e un teaser trailer che fa salire l’adrenalina, la terza stagione promette suspense, mistero e colpi di scena irresistibili. Non perdere l’atteso ritorno di questa avventura mozzafiato, perché le sorprese sono alle porte.

La terza stagione di Alice in Borderland ha ottenuto finalmente una data d’uscita, ma ha anche offerto un primo sguardo agli appassionati. Tra le serie Netflix piĂą viste in assoluto in Giappone, ma con un seguito impressionante anche nel resto del mondo, la fortunata serie Alice in Borderland tornerĂ a mostrarsi con la sua terza stagione dal 25 settembre 2025. L’annuncio è arrivato questa sera accompagnato dallo spettacolare teaser trailer. ALICE IN BORDERLAND SEASON 3? September 25 Arisu escaped Borderland once. It's time to brave the games once again. pic.twitter.comabULqscWmm — Netflix (@netflix) July 7, 2025 Nella terza stagione, dopo che Usagi (Tao Tsuchiya) viene rapita e lasciata priva di sensi da un misterioso studioso ossessionato dall’aldilĂ , Alice (Kento Yamazaki) torna nella pericolosa “Terra di Confine” per salvarla. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Alice in Borderland | Data e teaser trailer dalla stagione 3

In questa notizia si parla di: alice - borderland - stagione - data

Alice in Borderland 3: ecco il trailer in italiano! - Il nuovo teaser di Alice in Borderland 3 promette emozioni ancora piĂą intense e sorprendenti. Netflix ha appena svelato i primi indizi sulla stagione in arrivo il 25 settembre 2025, lasciando i fan con il fiato sospeso.

Netflix ha annunciato che la terza stagione di Alice In Borderland debutterà a settembre 2025. Non è stata ancora comunicata una data precisa, ma con ogni probabilità sarà nella seconda metà del mese, in linea con le precedenti uscite della serie. #aliceinbo Vai su Facebook

Alice in Borderland | Data e teaser trailer dalla stagione 3; Alice in Borderland, confermata l’uscita della terza stagione: ecco le immagini e la finestra di lancio; 'Alice in Borderland 3' è vicina. Quando arriva su Netflix?.

Alice in Borderland | Data e teaser trailer dalla stagione 3 - La terza stagione di Alice in Borderland ha ottenuto finalmente una data d'uscita, ma ha anche offerto un primo sguardo agli appassionati. Si legge su universalmovies.it

Teaser per Alice in Borderland, stagione 3: c’è la data di debutto - L'articolo Teaser per Alice in Borderland, stagione 3: c’è la data di debutto proviene da Il Cineocchio. Lo riporta msn.com