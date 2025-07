Buon onomastico Priscilla oggi 8 luglio | immagini di auguri da inviare via social

Oggi, 8 luglio, celebriamo l’onomastico di Priscilla, una figura di fede e dedizione che ha attraversato i secoli. Ricordiamo gli sposi e martiri Aquila e Priscilla, discepoli dell’apostolo Paolo, simboli di coraggio e testimonianza cristiana. Per questa occasione speciale, ecco immagini di auguri da condividere sui social, per rendere omaggio a questa giornata di fede e tradizione. Che siano auguri pieni di significato e ispirazione!

Si festeggiano oggi 8 luglio gli sposi e martiri Aquila e Priscilla. Giudeo il primo mentre Prisca, detta Priscilla, era di origini romane. Venerati sia dalla chiesa cattolica che da quella ortodossa. Non si hanno notizie certe sulla data della loro conversione. Aquila e Priscilla, sposi e martiri: furono discepoli dell’apostolo Paolo. La coppia si avvicinò alla fede cristiana dopo aver conosciuto l’apostolo Paolo che ospitarono a Corinto in occasione della sua prima visita alla città. In seguito lo accompagnarono ad Efeso prima di ospitarlo nuovamente per tre anni nella loro abitazione dove spesso si svolgevano anche le riunioni della comunità cristiana. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it