Malore fatale in fabbrica Accertamenti dell’Asl poi il nullaosta ai funerali

La tragica scomparsa di Mauro Tognarelli ha scosso la comunità di Lucca, lasciando aperti numerosi interrogativi. Nonostante l’autopsia abbia escluso cause esterne e confermato il decesso naturale, le autorità continuano a indagare per fare piena luce su quanto accaduto. La famiglia e i colleghi attendono con speranza risposte definitive, consapevoli che ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questa vicenda che ha profondamente segnato la città.

Lucca, 8 luglio 2025 – Resta ancora a disposizione della magistratura la salma di Mauro Tognarelli, l’operaio di 66 anni trovato morto da un collega sabato notte per un fatale malore all’interno del maglificio “Fabrizio Del Carlo“ in via di Tiglio a Lucca. Anche se il medico legale ha stabilito che si tratta di morte naturale, il pm Antonio Mariottion ha ancora firmato il nullaosta alle esequie, perché attende le ultime verifiche da parte dell’Asl sul macchinario a cui lavorava. Non ci sarà autopsia. Si tratta solo di verificare se il telaio utilizzato dall’operaio specializzato (che era stato incaricato proprio di verificare durante la notte il corretto funzionamento della macchina) abbia avuto qualche anomalia o un problema di tipo elettrico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Malore fatale in fabbrica. Accertamenti dell’Asl poi il nullaosta ai funerali

In questa notizia si parla di: malore - fatale - nullaosta - fabbrica

Malore fatale al volante. Muore a 400 metri da casa - Un tragico incidente ha segnato la vita di Giorgio Buratti, agricoltore in pensione di 68 anni, che ha perso la vita a soli 400 metri da casa.

Malore fatale in fabbrica. Accertamenti dell’Asl poi il nullaosta ai funerali; Malore al lavoro, muore impiegato 54enne.

Malore fatale in fabbrica. Accertamenti dell’Asl poi il nullaosta ai funerali - Il pm Mariotti attende alcuni riscontri tecnici sul telaio a cui lavorava. Lo riporta lanazione.it

Malore in fabbrica, ragazzo di 29 anni si accascia davanti ai colleghi di lavoro e muore - Il Gazzettino - La vittima è un 29enne di Orvieto, che si è accasciato davanti ai colleghi di lavoro e non ha più ripreso conoscenza, lasciando tutti sotto choc ... Secondo ilgazzettino.it