Crolla il tetto di un ristorante stellato a Terracina panico tra i clienti Morta una ragazza che lavorava in sala almeno 10 feriti

Una tragedia scuote Terracina: il crollo del tetto nel rinomato ristorante stellato «Essenza» si è trasformato in un dramma con una giovane dipendente deceduta e almeno dieci feriti. La comunità è sconvolta di fronte a questa immensa perdita e alla complessità della situazione, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per gestire l'emergenza. La vicenda ha lasciato tutti senza parole, e le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa terribile tragedia.

Una ragazza di 30 anni è morta dopo il crollo del tetto del ristorante stellato «Essenza», nel centro di Terracina, in provincia di Latina. Secondo le prime informazioni, i soccorritori considerano la «situazione complessa», mentre sono in corso i primi interventi del 118 in via Tripoli. Ci sarebbero almeno altri 10 feriti. La vittima era una dipendente del locale e aveva circa 30 anni. Lavorava in sala, guidava il servizio. Era stata ricoverata d’urgenza all’ospedale della località balneare. I due crolli raccontati dai testimoni. Sul posto carabinieri, polizia, vigili del fuoco e i sanitari del 118 con diverse ambulanze. 🔗 Leggi su Open.online

Crolla il tetto di un ristorante stellato a Terracina, panico tra i clienti. Almeno 7 feriti, grave una ragazza: «Situazione complessa - Un drammatico crollo scuote Terracina: il tetto del rinomato ristorante stellato «Essenza» cede improvvisamente, provocando panico tra i clienti e almeno sette feriti, tra cui una giovane in gravi condizioni.

Crolla il tetto di un ristorante, muore una ragazza di 31 anni, dieci i feriti. Ha perso la vita Mara Severin, la sommelier del ristorante stellato "L'Essenza" di Terracina. https://rainews.it/articoli/2025/07/crolla-il-tetto-di-ujn-ristorante-sette-feriti-f0183786-1ea4-45b2- Vai su X

Terracina, crolla il tetto del ristorante stellato "Essenza": morta una ragazza di 30 anni, ferite altre 10 persone. Tra le ipotesi il maltempo - È improvvisamente crollato il tetto del ristorante stellato "Essenza" nel pieno centro di Terracina in via Tripoli, non lontano ... Lo riporta msn.com

Terracina, crolla il tetto del ristorante stellato "Essenza": diversi feriti. «Situazione complessa» - È improvvisamente crollato il tetto del ristorante stellato "Essenza" nel pieno centro di Terracina in via Tripoli, non lontano da piazza della Repubblica. Scrive msn.com