Seregno nuova segnaletica per la pulizia delle strade | le multe dopo un mese di avvisi bonari

Seregno si prepara a un nuovo capitolo nella gestione della pulizia stradale, con una segnaletica più chiara e multe più tempestive. Dopo un mese di avvisi bonari, le sanzioni sono diventate inevitabili, suscitando reazioni contrastanti tra cittadini e politici. Samuele Pallavicini (Fratelli d’Italia) esprime la sua delusione per un approccio che, a suo avviso, penalizza chi ancora fatica ad adattarsi alle nuove regole. La domanda ora è: questa strategia porterà a una città più pulita o solo più sanzionata?

Seregno, 8 luglio 2025 – “Prima gli automobilisti dovevano indovinare quando parcheggiare altrove per consentire il lavaggio delle strade. Ora che il Comune è intervenuto fioccano le multe”. Samuele Pallavicini (Fratelli d’Italia) non ha nascosto la sua amarezza nell’ultima seduta consiliare per quanto riguarda lo spazzamento delle strade e la scelta di fare capire le nuove regole a suon di multe. “Arriviamo da una situazione caotica – ha spiegato Pallavicini – in cui non si sapeva quando c’era il divieto. In molte vie la segnaletica non era aggiornata, indicava giorni e orari sbagliati. Con la conseguenza che gli automobilisti facevano fatica a regolarsi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Seregno, nuova segnaletica per la pulizia delle strade: le multe dopo un mese di avvisi bonari

In questa notizia si parla di: strade - multe - seregno - segnaletica

Ztl Quadrilatero a Milano, la mappa delle strade con i divieti: orari, multe e regolamento - Scopri la mappa della ZTL del Quadrilatero della Moda a Milano, attiva dal 12 maggio. Questo nuovo meccanismo di regolamentazione del traffico interessa via Manzoni, corso Monforte e la zona pedonale di corso Vittorio Emanuele.

STRADE LIBERE, STRADE PULITE In questi giorni abbiamo aggiornato 350 cartelli stradali relativi allo spazzamento. Erano lì da anni, erano spesso poco chiari e con informazioni scorrette, e serviva un aggiornamento. Adesso indicano in modo più preciso g Vai su Facebook

Seregno, nuova segnaletica per la pulizia delle strade: le multe dopo un mese di avvisi bonari; Pulizia strade, in città scattano i nuovi orari: multe per chi non li rispetta; La pulizia delle strade si rinnova: arrivano 350 nuovi cartelli e modifica agli orari.