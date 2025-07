Sos donazioni di sangue | In estate un netto calo L’Avis lancia l’appello

L’estate porta con sé non solo giornate di sole, ma anche un preoccupante calo delle donazioni di sangue, mettendo a rischio la vita di tanti pazienti. Avis lancia un forte appello per invertire questa tendenza, ricordando che un gesto altruista può fare la differenza. È fondamentale sensibilizzare e coinvolgere più persone, affinché il dono di vita non si fermi mai, soprattutto nei mesi più caldi. La vostra solidarietà può davvero salvare delle vite.

La Spezia, 8 luglio 2025 – Essere altruisti può salvare una vita. Lo sanno bene i soci Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue) che con il loro impegno, offrono un supporto fondamentale al sistema trasfusionale del nostro paese, riconoscendo il valore della cura e della vita di numerosi pazienti bisognosi di sangue e di plasma. In Italia, secondo i dati riportati dall’associazione, sono circa 1800 coloro che ogni giorno necessitano di una trasfusione: i soci Avis contribuiscono del 70% al fabbisogno trasfusionale nazionale. Il 2024 si è concluso con quasi 2 milioni di donazioni di unità di sangue ed emocomponenti effettuate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sos donazioni di sangue: “In estate un netto calo”. L’Avis lancia l’appello

