Trump incontra Netanyahu alla Casa Bianca | Nuovo attacco a una nave nel Mar Rosso | due feriti e due dispersi

L'incontro tra Trump e Netanyahu alla Casa Bianca apre un nuovo capitolo di tensione internazionale, mentre un attacco nel Mar Rosso provoca due feriti e due dispersi. Nel frattempo, un drammatico raid israeliano nella Striscia di Gaza ha causato la morte di undici palestinesi, tra cui un bambino, e il ferimento di oltre settanta civili. Questi eventi evidenziano la complessità e la fragilità della situazione mediorientale, richiedendo una pronta attenzione globale.

Media: undici palestinesi, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi, e oltre 70 feriti, in un attacco israeliano su un gruppo di civili a nord del campo di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Trump incontra Netanyahu alla Casa Bianca | Nuovo attacco a una nave nel Mar Rosso: due feriti e due dispersi

Attacco di droni ucraini nella regione di Kursk: dieci feriti e incendi in edifici residenziali - Un nuovo attacco di droni ucraini nella regione di Kursk ha provocato dieci feriti e incendi in edifici residenziali, segno di un conflitto che continua a intensificarsi.

Guerra Ucraina, Kiev: abbattuti 98 droni russi su 157, due feriti a Kharkiv. Massiccio attacco di Mosca sul porto di Mykolaiv Vai su Facebook

Casa Bianca: Per Trump priorità la fine della guerra a Gaza. Hamas: Possibile accordo giovedì - Il portavoce dell'Onu Stephane Dujarric. Da 4 mesi Israele vieta l'ingresso di carburante a Gaza; Gaza news oggi, ancora morti. Presto incontro Trump-Netanyahu; Ucraina Russia, Zelensky atteso martedì al G7. Previsto incontro con Trump.

Trump incontra Netanyahu alla Casa Bianca | Nuovo attacco a una nave nel Mar Rosso: due feriti e due dispersi - Prima del colloquio con il presidente degli Stati Uniti, il premier israeliano ha pa ... Si legge su msn.com

Ancora droni russi sulle città, morti e decine di feriti. Lavrov: no alla tregua - Russia, ex ministro trovato morto poco dopo essere stato rimosso da Putin Si indaga per suicidio, ma ci sono versioni divergenti sulle circostanze e sui tempi del decesso. Riporta msn.com