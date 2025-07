Il Milan si muove ‘pesantemente’ | confermata l’offerta ufficiale

Il Milan si muove con decisione, confermando un’offerta ufficiale e accelerando tra centrocampo e fasce. Dopo i colpi di Luka Modric e Ricci, i rossoneri puntano a rinforzarsi ulteriormente, in particolare per trovare l’erede di Theo Hernandez. Mentre il mercato entra nel vivo, le strategie del club restano avvolte nel riserbo, ma le anticipazioni promettono sorprese e colpi importanti. Le risposte, come sempre, arriveranno presto.

I rossoneri accelerano tra centrocampo e fasce: mossa concretissima per l’erede di Theo Hernandez ma non solo. Ecco tutte le cifre Il Milan è pronto a piazzare un altro sprint sul mercato dopo Luka Modric e Samuele Ricci che sono stati i colpi principali di questo inizio di sessione. C’è stata oggi la presentazione di Massimiliano Allegri con accanto il ds Igli Tare, ma su acquisti e cessioni nessuno si è sbilanciato più di tanto. Le risposte sono state ironiche a volte, altre più abbottonate. Come quella su Dusan Vlahovic. Il reparto offensivo potrebbe subire ancora delle modifiche nelle prossime settimane, anche se pare non essere quella la priorità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il Milan si muove ‘pesantemente’: confermata l’offerta ufficiale

In questa notizia si parla di: milan - muove - pesantemente - confermata

Calciomercato Milan, Moretto: “L’agente di Pulisic si muove. Lo ha proposto …” - Matteo Moretto, esperto di calciomercato, analizza le ultime novità sul Milan e sul futuro di Pulisic.

Il Milan si muove ‘pesantemente’: confermata l’offerta ufficiale.

Il Milan si muove ‘pesantemente’: confermata l’offerta ufficiale - Il Milan piazza lo sprint tra centrocampo ed esterni: mossa ufficiale per il terzino, poi anche l'erede di Theo Hernandez. calciomercato.it scrive

Milan, colpo vicinissimo! Mediaset conferma: “Accordo raggiunto” | Calciomercato - MSN - La conferma, come detto, arriva anche da Sport Mediaset che tramite il proprio sito ufficiale sottolinea: "Trattativa che sembrerebbe ben avviata. Come scrive msn.com