Calhanoglu il Galatasaray va avanti nonostante Osimhen? La risposta – SI

Il Galatasaray non si arrende e prosegue con determinazione nella trattativa per Hakan Calhanoglu, nonostante le avances di Victor Osimhen e le offerte faraoniche. La societĂ turca vuole rinforzare il suo roster per la prossima stagione, e mentre il Napoli mantiene ferma la clausola rescissoria di 75 milioni, il club di Istanbul resta concentrato sul suo obiettivo. Quale sarĂ il prossimo passo in questa intricata sfida di mercato?

Il Galatasaray andrĂ avanti nella trattativa per Hakan Calhanoglu nonostante le follie che è pronto a fare per Victor Osimhen? Gianluigi Longari su Sportitalia spiega la situazione. L’ALTRA TRATTATIVA – Il Galatasaray vuole rinforzare pesantemente la rosa in vista della prossima stagione. Il primo nome è quello di Victor Osimhen per cui il Napoli non si muove dalla clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Il club turco non arriva per ora a quella cifra ma ha il sì del calciatore per l’acquisto. Il nigeriano vuole andare in Turchia e non accetta in questo momento la soluzione Al-Hilal, dove tra l’altro l’allenatore è l’ex Inter Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, il Galatasaray va avanti nonostante Osimhen? La risposta – SI

In questa notizia si parla di: calhanoglu - galatasaray - avanti - nonostante

Calciomercato Inter LIVE: l’Aston Villa su Bisseck, iniziati i contatti per Calhanoglu al Galatasaray, ufficiale l’arrivo di Bonny! - Se sei appassionato di calciomercato, non puoi perderti le ultime novità dall'Inter: trattative in corso, contatti con l'Aston Villa per Bisseck, interesse per Calhanoglu al Galatasaray e l'arrivo ufficiale di Bonny.

Accomando - Il Galatasaray ha presentato una offerta da 17 M all'Inter per Hakan Calhanoglu, ritenuta bassa dai nerazzurri. Dialogo che va avanti. Il Galatasaray adesso procede con moderata fiducia, forte della volontĂ del giocatore. Vai su Facebook

Calhanoglu, non solo Galatasaray: spunta una pista a sorpresa che porta ad una vecchia conoscenza; Calciomercato Inter, Ederson se parte Calhanoglu; Calhanoglu.

Inter, Calhanoglu tace sul suo futuro. Intanto Rios flirta con i nerazzurri - Continua il giochino dei rumors dalla Turchia ma il Galatasaray non si è mai fatto vivo con Marotta e Ausilio. Segnala corrieredellosport.it

Calhanoglu, non solo Galatasaray: spunta una pista a sorpresa che porta ad una vecchia conoscenza - La posizione dell’Inter su Calhanoglu resta ferma, ma attorno al centrocampista turco si muovono pedine importanti in Turchia, Inghilterra e altrove. msn.com scrive