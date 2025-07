Sinner e infortunio Dimitrov a Wimbledon match fa discutere big e tifosi

Il torneo di Wimbledon si infiamma tra emozioni e polemiche, dopo che Jannik Sinner ha conquistato i quarti di finale in un match avvolto da controversie. La sfortunata uscita di scena di Dimitrov per infortunio ha scatenato discussioni tra appassionati e addetti ai lavori, rendendo la vittoria dell’azzurro ancora più sorprendente. Ma cosa c’è davvero dietro questa partita? Scopriamolo insieme.

Jannik Sinner ai quarti di Wimbledon dopo il ritiro di Grigor Dimitrov negli ottavi di finale. Il match che promuove l'azzurro passa in secondo piano per il grave infortunio occorso al bulgaro. Prima dell'epilogo sfortunato, la sfida è stata oggetto di discussione e di polemiche per una decisione: dopo 2 set, prima delle .

