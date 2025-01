Lanazione.it - La Tavernetta di Ospedaletto: la tradizione a tavola

Avvolta dalla splendida e fresca pineta del Monte Peglia, ladidi Peppa e Angelino è un ristorante in cui è possibile gustare, in un’atmosfera calda e rustica, tutte le migliori specialità dellaumbra. A cominciare dagli irresistibili salumi ed affettati locali, per poi passare ad autentiche prelibatezze che hanno fatto la storia di questi territori, come i fagioli con le cotiche, la coratella (piatto pluripremiato) e tutti i tipi di cacciagione, come il rinomato cinghiale (sempre disponibile) e gli altri prodotti (disponibili solo a caccia aperta). Da non dimenticare i primi piatti della, come lasagne, gnocchi, tagliatelle e moltissimi altri. Un delizioso vino della casa si abbina bene a un buon pasto. Lasi trova a Poggio Spaccato, nella frazione di, nel comune di San Venanzo (TR).