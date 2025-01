Iltempo.it - "La democrazia si rispetta. Dico no alla guerriglia delle toghe". L'attacco di Tajani

l caso Almasri, Meloni indagata, la rivolta di una parte della magistratura contro la riforma della giustizia. Ma anche le tensioni internazionali, con la tregua trabnte in Palestina e il Congo in fiamme. Sono giorni caldi per il governo. Ne abbiamo parlato con il ministro degli Esteri Antonio.Ministro, partiamo proprio da qui. La premier, due ministri e un sottosegretario indagati. Lei ha detto che le ricorda Berlusconi nel '94. È davvero giustizia a orologeria? «La decisione di inserire nel registro degli indagati presso il Tribunale dei Ministri il presidente del Consiglio - non si capisce perché - due ministri e un sottosegretario, arrivavigilia del dibattito in Parlamento sulla riforma della Giustizia. "A pensare male si fa sempre bene", diceva Andreotti. Non solo, arriva anche a pochi giorni dmanifestazione di una parte dei magistrati contro la proposta di riforma del governo».