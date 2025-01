Formiche.net - La Bei dà una spinta all’economia italiana. Ecco come

La Banca europea per gli investimenti (Bei) è la centralina che smista e mette a terra grandi operazioni di sostegno. Inclusa quella. A tirare le somme è stata Gelsomina Vigliotti, numero due della Bei dal 2021, in successione all’attuale ceo di Cassa depositi e prestiti, Dario Scannapieco, incontrando la stampa presso l’hotel Sina Bernini Bristol di Roma.Ebbene, il gruppo Bei lo scorso anno ha investito in Italia 10,98 miliardi con 99 operazioni firmate. Un dato in calo rispetto al 2023, quando si registrarono 12,2 miliardi per la ripresa economica e la transizione ecologica con 89 operazioni firmate, ma pur sempre considerevole. L’impegno del 2024 è risultato pari allo 0,5% del Pil e ha contribuito ad attivare investimenti nell’economia reale per 37 miliardi, equivalenti all’1,7% del Prodotto interno lordo.