Juve spenta, sono fischi. Il Benfica controlla e passa. Motta, esperimenti falliti

Come andare a una festa con l’abito sbagliato. E così rovinarsi la serata. Lagià qualificata spreca la grande occasione di cambiare marcia in Europa. E invece si ritrova altri fantasmi contro cui combattere in una stagione ormai tutta in salita. Ilvince nettamente in uno Stadium chea i bianconeri. Un gol per tempo certifica la maggiore maturità dei lusitani, che in Champions e Coppa Campioni arrivano a cinque successi in altrettanti confronti con la Signora. I bianconeri da ventesimi incrociano ora il Milan o il Psv, e poteva anche andare peggio. Thiago ha le sue responsabilità, perchè non rinuncia a sorprendere anche nell’appuntamento in cui era richiesta la massima solidità possibile. Fuori dagli undici iniziali Koopmeiners e Locatelli, Yildiz trequartista e Weah come terzino destro (a sinistra c’è invece McKennie al posto dell’acciaccato Cambiaso).