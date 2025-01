Superguidatv.it - Intervista a Simone Montedoro: “Per la prima volta debutto in un musical. Don Matteo? L’uscita di Terence Hill ha pesato ma Raoul Bova è stata la scelta giusta”

Leggi su Superguidatv.it

Per lui si tratta di unassoluto nel mondo del. Il pubblico televisivo lo conosce nei panni del Capitano Tommasi nella serie di successo Rai “Don” maè un attore versatile e ora è pronto a dimostrarlo in “Prova a prendermi” ilispirato al film “Prova a prendermi” in scena al Teatro Brancaccio di Roma dal 19 marzo. Noi di SuperGuida TV lo abbiamo videoto in esclusiva.all’attore di “Don”Ai nostri microfoni,ha parlato di questa nuova avventura: “Mi sento come un alunno al primo giorno di scuola. E’ tutto nuovo per me, una forma d’arte che non conoscevo. Ilè faticoso e bisogna studiare tantissimo perché c’è un’abbinamento tra recitazione, canto e movimento. C’è però anche un viaggio introspettivo perché questotira fuori anche le fragilità dei vari personaggi che nel film rimangono più nascoste”.