Lapresse.it - Indagine su Meloni, FdI attacca il procuratore Lo Voi per i voli di Stato

Leggi su Lapresse.it

Fratelli d’Italia all’attacco delcapo di Roma, Francesco Lo Voi – firmatario dell’avviso di garanzia per peculato e favoreggiamento nei confronti della presidente del Consiglio, Giorgia, del sottosegretario Alfredo Mantovano e dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi per la scarcerazione e il rimpatrio del generale libico – dopo la notizia, riportata il 28 dicembre dal Tg1, di una controversia tra Lo Voi e Mantovano sull’utilizzo didi, nell’ambito della quale ilavrebbe fatto ricorso al presidente della Repubblica. Il giudice avrebbe chiesto di utilizzarediper la tratta Roma-Palermo e, in seguito al diniego da parte di Mantovano, avrebbe avviato le procedure di ricorso. Sallemi: “Fare chiarezza sudidi Lo Voi”“Le indiscrezioni di stampa sulla questionedidi Lo Voi evidenziano quanto di fosco ci possa essere dietro le indagini che hanno colpito Giorgiae il suo governo.