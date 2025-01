Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta Ultras, Inter e Milan si costituiranno parte civile nei processi ai vertici delle loro curve

sineiai. La mossa, riferita dall’Ansa che cita ambienti giudiziari, fadi fatto di un percorso obbligato dadei due club dio: dopo gli arresti deglidel 30 settembre scorso, infatti, la Procura ha attivato un ‘procedimento di prevenzione‘ dovuto all’sulle infiltrazioni criminali e mafiose nel tifo organizzato nerazzurro e rossonero., società non indagate, devono però dimostrare di aver reciso i legami con il mondo. La costituzione didiventa quindi un segnale di presa di distanza dagli.Nei due, uno in immediato e l’altro in abbreviato, sono imputati, tra gli altri, idi San Siro, ossia Marco Ferdico e Andrea Beretta per la Nord e Luca Lucci per la Sud.