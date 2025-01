Iodonna.it - Il cantautore romano ha registrato il nuovo album di inediti "Libertà negli occhi" tra le montagne della Val di Sole

Milano, 30 gen. (askanews) – È “”, il titolo del prossimodidi Niccolò Fabi, in uscita per BMG nel 2025. Oggi, giovedì 30 gennaio, con delle immagini suggestive ilha comunicato di aver concluso la registrazione e produzione del suo prossimo disco di, realizzato in uno chalet sul Lago dei Caprioli (Trentino) insieme ad Emma Nolde, Roberto Angelini, Alberto Bianco, Cesare Augusto Giorgini, Filippo Cornaglia e Riccardo Parravicini. Leggi anche › Canzoni d’autore e trap, quale musica per i ragazzi? Il parere dei Pediatri Ildi Niccolò Fabi. Tanto basilare come concetto quanto abusata a volte come parola – scrive Niccolò Fabi sui suoi social – Dal 13 al 23 gennaio abbiamoun disco tra leVal dinello Chalet davanti al lago dei caprioli con Emma Nolde, Roberto Angelini, Alberto Bianco, Cesare Augusto Giorgini, Filippo Cornaglia e Riccardo Parravicini.