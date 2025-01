Superguidatv.it - Helena Prestes ‘tradita’ al Grande Fratello: il bacio di Zeudi Di Palma e Javier Martinez infiamma il triangolo!

Al, esplode “il” diDi: arriva inaspettato il primodei mori conoscenti intimi, che si registra all’insaputa della brasiliana dagli occhi di ghiaccio.Esplode la passione al: ilDopo la dichiarazione d’amore ae l’accusa mossa aDi, di giocare una strategia per ottenere visibilità, consensi del pubblico e il montepremi nel reality,copre il ruolo di “terza incomoda”, al GF. Nell’attesa per la 27esima puntata difa un dietrofront sui sentimenti, abbandonandosi alle effusioni con.Quello che per i “Zelena”- i fan diattivi sui social – si direbbe essere un “tradimento” dell’ex Miss alla, dal momento che la prima si era detta interessata alla modella nel corso della 26° puntata, avviene nel cuore della notte.