Hal Hickel, Romics d'Oro della 34^ edizione

Roma - Hal, uno dei maggiori maestri dell’animazione e dei visual effects americani, vincitore di 1 premio Oscar, 2 Emmy, 1 Bafta e 2 Saturn Award, sarà celebrato con l’assegnazione deldurante la 34^del Festival, in programma dal 3 al 6 aprile 2025 a Fiera Roma. Originario di Portland, Oregon,si è formato al California Institute of the Arts e ha iniziato la sua carriera ai Will Vinton Studios come clay animator e supervisore di animatroniche. Dopo l’esperienza in Pixar come animatore del primo Toy Story, nel 1996 ha trovato il suo posto definitivo nella Industrial Light & Magic (ILM) di George Lucas dove è passato rapidamente dal ruolo di animatore in Jurassic Park:Il mondo perduto a quello di lead animator in Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma, contribuendo a dare vita ad alcuni dei personaggi più iconicisaga.