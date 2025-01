Calciomercato.it - Giovedì di fuoco e Milan ribaltato: non solo Morata-Gimenez, via Camarda e gli esuberi | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime notizie relative al mercato dei rossoneri, con tanti possibili addii e un colpo che fa sognare i tifosidi: non, viae gliCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itE’ una giornata bollente. Una giornata caldissima per il. Dalle parti di via Aldo Rossi hanno preso malissimo il ko contro la Dinamo Zagabria tanto da tenere a rapporto la squadra con l’allenatore. Tutti colpevoli nessuno escluso. Ma in queste ore, più che mai, c’è la convinzione che questo gruppo non abbia futuro e prima del 3 febbraio possono essere davvero in tanti a fare le valigie.Il primo indiziato è chiaramente Alvaro, per il quale, un po’ a sorpresa, si è accesa la pista che lo può portare in Turchia, al Galatasaray. Accordo, per sei milioni di euro netti a stagione, e via libera in prestito oneroso, con diritto di riscatto.