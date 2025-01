Thesocialpost.it - Fiuggi, tra storia e memoria: la nascita di Alleanza Nazionale

Non me la ricordo bene. La data, intendo. Comunque un giorno d’autunno del 1992. Mi chiama Adolfo Urso, un collega, un amico. Adolfo lavorava ancora al “Secolo d’Italia”. Ma era, da sempre, impegnato in politica nelle organizzazioni giovanili del MSI-Dn. Mi chiama, dunque, per spiegarmi che sta lavorando, con Domenico Fisichella e altri alla creazione del comitato promotore di un nuovo soggetto politico che si chiamerà. Bella idea, gli dico. È arrivato il momento per la destra di cambiare passo. Sono con voi, ma – spiego – non posso aderire formalmente. Sono un giornalista della Rai, impegnato anche nel sindacato. Sarebbe improprio. Dunque nel comitato organizzatore il mio nome non c’è. Mi dispiacque, ma non potevo fare diversamente. Già in Rai e nel sindacato ero un “mostro” di destra.