Ilnapolista.it - Finalmente Chiesa non è più uno spettatore del Liverpool: ha contribuito ai due gol contro il Psv (The Athletic)

Federico. Ieri nel match di Champions trae Psv, anche se è arrivata una sconfitta per il club inglese (indolore vista la già aritmetica qualificazione agli ottavi), l’ex Juventus sembrava avere ritrovato i colpi di un tempo.un mese fa era unodel suo, oggi contribuisce a due gol in ChampionsThecommenta la sua prestazione:Inizialmente non era nella forma giusta per scavalcare le gerarchie del, essendo anche arrivato negli ultimi giorni di agosto. Il 27enne, con 51 presenze nella Nazionale italiana, ha faticato a gestire l’intensità degli allenamenti e ha riportato lesioni muscolari. Fino a Natale, aveva giocato solo 123 minuti, era stato per lo più uno. C’erano state voci su un suo possibile ritorno in Serie A, ma né il club e né il giocatore hanno preso in considerazione quest’opzione.