Iodonna.it - Elisabetta Belloni: dai Servizi Segreti a Bruxelles con Ursula Von der Leyen

Leggi su Iodonna.it

Il panorama politico europeo accoglie una nuova, importante protagonista:, diplomatica di lungo corso, nonché la prima donna a guidare il Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, ovvero iitaliani, si appresta ad assumere un ruolo di primo piano come consigliere diplomatico al fianco della Presidente della Commissione Europea,von der. Elly Schlein, musica e politica: chi è la prima donna alla guida del PD X, daiLa nomina dia Chief Diplomatic Adviser è avvenuta in tempi rapidi, a seguito di una sua disponibilità a ricoprire l’incarico dopo aver rassegnato le dimissioni dal Dis, e di un accordo con la Commissione.