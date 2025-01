Quotidiano.net - Dimissioni Santanché, La Russa: “Ora potrebbe valutarle”

Roma, 30 gennaio 2025 – “Io credo che Daniela, quando ha detto che avrebbe valutato, può darsi che ora valuti anche questo. Però non l'ho sentita. Anzi me lo hanno appena detto della sentenza. Non ci ho ragionato. Certamente anche quello è un elemento di valutazione. Se cambia qualcosa? È un elemento di valutazione, ripeto”. Così il presidente del Senato, Ignazio La, a margine di un convegno a palazzo Madama, risponde ai giornalisti che gli chiedevano se la decisione della Cassazione di confermare Milano come sede del processo nei confronti del ministro Danielaper la presunta truffa aggravata all'Inps può incidere sulle decisioni circa la permanenza al governo. "Sarebbe meglio evitare la mozione di sfiducia? Le mozioni di sfiducia rafforzano lo sfiduciato quando sono individuali – ha aggiunto La–.