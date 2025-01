Gqitalia.it - David Beckham e BOSS scrivono un nuovo capitolo nel bodywear

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Diciamoci la verità, una campagna fotografica conin mutande è sempre una buona notizia.ha puntato tutto sull'iconicità con il lancio della collezioneONEe ha scelto l'icona di stile inglese come volto della campagna, affidata al celebre duo di fotografi Mert & Marcus. Il risultato è un mix di estetica cinematografica e spirito metropolitano, con la leggendaprotagonista di una narrazione visiva in cui stile, eleganza e coolness si fondono in un unico messaggio.La nuova campagna diconDaniel Grieder, CEO di, non ha dubbi sul valore di questa collaborazione: «Il lancio della collezioneONEsegna un'altra pietra miliare e undella nostra partnership strategica a lungo termine con