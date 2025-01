Terzotemponapoli.com - Damiani: “Comuzzo colpo top per il Napoli”

Un talento da confermare Oscar, ex azzurro e agente FIFA, ha espresso il suo parere sull’operazione. Intervenuto a Radio Marte durante Marte Sport Live, ha elogiato il giovane calciatore: “È un ragazzo interessante, deve confermare le sue qualità, ma è un giocatore di altissimo livello”. Sul piano economico, l’idea di pagarlo tra due anni sarebbe vantaggiosa per il club, dandogli il tempo di ambientarsi., una destinazione ambiziosaha sottolineato il valore della piazza partenopea: “Apuoi fare solo bene. C’è un grande allenatore, una società attrezzata, si gioca per vincere. Non è più un punto di partenza, ma di arrivo”. Ha poi ricordato la sua esperienza personale: “Ho vissuto quattro anni in azzurro, sono stati i più belli per me e la mia famiglia”.