Daddy G (Massive Attack) e Andy Smith (ex Portishead) per GO! 2025

Si balla con il dj set in Transalpina a chiudere la cerimonia ufficiale. L’8 febbraio l’elettronica scende in piazza con il concerto gratuito, ingresso dalle 20.00 fino a esaurimento postiSarannoG dei, produttore britannico noto per il suo lavoro come già dj ufficiale dei, a chiudere le celebrazioni della cerimonia di apertura di GO!– intitolata Da stazione a stazione – per Nova Gorica-Gorizia Capitale Europea della Cultura, con un deejay set in piazza Transalpina che fino a notte fonda promette di lasciare il segno con una serata dance. L’appuntamento è per l’8 febbraio alle 21.00 (con ingresso già a partire dalle 20.00), quando l’elettronica scenderà in pista in un incrocio di dub e reggae, soul e vintage funk, deep house, dubstep e breakbeat assolutamente irresistibile e contagioso.